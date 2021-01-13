Коронавирус - особое заболевание, которое ещё недостаточно изучено врачами и учёными. Некоторые медицинские препараты в сочетании с инфекцией могут вызывать серьёзные осложнения и даже приводить к смерти.

Об этом рассказал учёный Джошуа Шаффци. Он назвал два типа препаратов, которые нельзя принимать при COVID-19.По словам Шаффци, в период заболевания пищеварительная система испытывает дополнительную нагрузку, поскольку именно через неё выводятся бактерии и вирусы. Он рекомендовал не употреблять антидиарейные лекарства на основе лоперамида, так как они замедляют работу кишечника. Из-за этого инфекция дольше задерживается в организме и поражает органы пищеварения.Второе опасное лекарство - это ингаляторы, в состав которых входит фенилафрин. Его опасность заключается в том, что он закупоривает кровеносные сосуды в носу и нарушает кровоток. Такие препараты опасны для людей с повышенным давлением, а при коронавирусе могут привести к необратимым последствиям.