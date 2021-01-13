Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Депутаты Золочевского и Кегичевского сельских советов написали обращение к Президенту, Верховной Раде, Кабмину и другим ведомствам с требованием отметить законопроект о поднятии тарифов и пересмотреть ценообразование на них», сообщает канал.

«Войско взбунтовалось». Похоже, депутаты области массово пишут обращения.

Депутаты Дергачевской ОТГ написали обращение к Президенту, Верховной Раде, Кабмину и другим ведомствам с требованием отметить законопроект о поднятии тарифов и пересмотреть ценообразование на них», сказано в комментарии к выложенным фотографиям.

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