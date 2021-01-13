По словам главы Минздрава, Украина финансово защищена условиями договора о покупке китайской вакцины.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса от Sinovac заложило требование к ее эффективности на уровне не менее 70%. Если же это требование не будет выполнено, Украине компенсируют все потраченные средства на закупку вакцины.- Эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена...на уровне не менее 70%, - сказал Степанов во время пресс-брифинга в среду, 13 января.По его словам, соответствующий анализ должен быть подтвержден компанией-производителем. Если же вакцина не будет соответствовать необходимым стандартам, то компания возместит средства государству в полном объеме.- Финансово мы полностью защищены и у нас есть банковская гарантия на эти вещи, - пояснил министр.Он также отметил, что для утверждения вакцины большинством медицинских регуляторов мира, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, эффективность должна составлять выше 50%. При этом Украина подняла этот порог.30 декабря стало известно о подписанном договоре между Украиной и китайской компанией Sinovac Biotech. Речь идет о 1 913 316 дозах вакцины, поставки которой должны начаться в течение 30 дней со дня регистрации вакцины - препарат находится на третьей стадии клинических испытаний.Кроме того, в рамках европейской инициативы COVAX Украина также надеется получить дозы вакцины. Их поставки начнутся в марте.Однако в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" сообщили о затягивании со стороны Министерства здравоохранения рассмотрения предложений от различных производителей по покупке антикоронавирусной вакцины. В ГП отметили, что одна из компаний может отказаться от дальнейших переговоров, если решение не будет принято в ближайшее время.В МЗУ также заявили о том, что Украина в прошлом году не смогла законтрактовать вакцины от коронавируса ведущих производителей из-за того, что Министерство здравоохранения аккумулировало все переговоры о закупке вакцин.