Пункты обогрева работают круглосуточно. В условиях пандемии заходить в них можно в защитных масках.

Стационарные пункты обогрева работают в Харькове. Пункты расположены по таким адресам:- территориальный центр предоставления социальных услуг Московского района (ул. Валентиновская, 23-г);- территориальный центр предоставления социальных услуг Новобаварского района (ул. Власенко, 14);- территориальный центр предоставления социальных услуг Шевченковского района (пр. Победы, 77-а);- Харьковский городской центр реинтеграции бездомных (ул. Мира, 102).В каждом из центров оборудовано специальное место, где можно выпить чай и получить, если нужно, теплые вещи.