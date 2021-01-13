Пункты обогрева работают круглосуточно. В условиях пандемии заходить в них можно в защитных масках.Стационарные пункты обогрева работают в Харькове. Пункты расположены по таким адресам:
- территориальный центр предоставления социальных услуг Московского района (ул. Валентиновская, 23-г);
- территориальный центр предоставления социальных услуг Новобаварского района (ул. Власенко, 14);
- территориальный центр предоставления социальных услуг Шевченковского района (пр. Победы, 77-а);
- Харьковский городской центр реинтеграции бездомных (ул. Мира, 102).
В каждом из центров оборудовано специальное место, где можно выпить чай и получить, если нужно, теплые вещи.