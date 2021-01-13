В декабре 2020 года Слобожанская таможня Гостаможслужбы обеспечила в госбюджет Украины наибольшую сумму платежей – более полутора миллиарда гривен.

Декабрьский рекорд Слобожанской таможни – 1523 млн грн поступлений, выполнение индикативного показателя – 117%, дополнительно к плановым показателям бюджет получил 220 млн гривен, сообщает пресс-служба таможни. По сравнению с декабрем 2019 года поступления таможенных платежей увеличились на 229,8 млн грн, или на 18%.Выросли и среднедневные поступления по Слобожанской таможне, которые составили 69,2 млн грн. За год среднедневные поступления составили 55,2 млн грн.На 205,6% произошло в декабре 2020 года выполнение плановых показателей по вывозной пошлине, по единому сбору – на 148,4%, по ввозной пошлине – на 133,1%, по НДС – на 115,4%.В Слобожанской таможне отмечают, что среди факторов, которые повлияли на поступления в бюджет по сравнению с 2019 годом, – в частности увеличение таможенных платежей по традиционным бюджетообразующим товарам.