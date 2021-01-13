Через неделю после Рождества Христового, в канун Нового Года по старому стилю, украинцы празднуют Щедрый вечер. В этот день православная церковь чтит память преподобной Мелании Римляныни.

История Мелании Римляныни

Традиции и обряды Щедрого вечера

Забавы в Щедрый вечер

В народной традиции оба праздника объединились и 13 января отмечают Щедрый вечер, Щедрую кутью или Меланки.Мелания Младшая (Римская, Римляныня) родилась в Риме в 383 году и жила во времена правления императора Флавия Гонория Августа. Она принадлежала к знатному роду и была христианкой.Отец будущей святой насильно выдал ее замуж в 14 лет за знатного юношу Апиниана. Мелания умоляла супруга жить с ней в непорочности, однако под давлением родителей он настоял на рождении двоих детей.Сначала в семье родилась девочка, прожившая всего несколько лет, а затем мальчик, который умер сразу после родов. Это подкосило здоровье Мелании и она тяжело заболела.Видя страдания жены, Апиниан дал обет целомудрия в случае ее выздоровления и исполнил его, когда Мелания встала на ноги.Вскоре супруги продали все свое имущество. На вырученные деньги Мелания помогала бедным, больным, заключенным, а также освободила много рабов. Она направляла средства в помощь церквям и монастырям в Палестине, Сирии и Египте, а также основала два монастыря в Тагасте.В 417 Мелания перехала в Палестину с мужем и матерью. В Иерусалиме, где она прожила двадцать два года, святая продолжала заниматься благотворительностью и основала большой монастырь возле Елеонской горы.31 декабря 439 года она спокойно умерла, произнеся перед смертью слова: "Как угодно было Господу, так и сделалось".Вся ее жизнь была посвящена молитве, посту, помощи бедным и больным.Праздник Меланки – покровительницы молодых девушек, вошел в календарь украинцев примерно в середине ХІІІ столетия, а его обряды ассимилировались с языческими.Вечером 13 января хозяйки готовили богатый ужин. Среди блюд обязательно присутствовали кутя, узвар и пироги с различными начинками (с мясом, яйцами и луком, капустой и картошкой). Их накладывали горкой, как символ достатка семьи.Перед тем, как сесть за стол обязательно молились.Существовал обряд на богатый урожай хлеба в следующем году, связанный с пирогами. Он состоял в том, что отец "прятался" за миской с пирогами, а все присутствующие притворялись, что его не видят.Глава семейства говорил: "Дай, Боже, чтобы на следующий год вы меня не видели!".После ужина принимали щедровальников и поздравляли с именинами Меланок, а в полночь встречали Старый Новый год, желая друг другу счастья.Вечером 13 января принято щедровать. Веселые компании ряженных щедровальников обходили дома, желая хозяевам благополучия, здоровья и достатка.Существовал обычай "водить Меланку". Обычно это был парень в женской одежде, которого сопровождала "свита" из различных персонажей – деда, бабы, медведя, козы, журавля, цыгана, черта.Они разыгрывали настоящее театральное действие с танцами и песнями. Считалось, что щедровальников нужно хорошо одарить гостинцами и деньгами.Также важным ритуалом Щедрого вечера были девичьи гадания. По старинному обычаю, когда девушки начинали ворожить, парни воровали у них ворота или калитки. Чтобы вернуть украденное, отец девушки должен был приготовить угощение шутникам.