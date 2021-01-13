"Промышленный безвиз" даст возможность Украине стать площадкой для мировых производств.

Об этом заявил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает в среду, 13 января, правительственный портал.- Мы можем стать площадкой для производств. Почему... не используют площадку сейчас? А потому, что любая продукция, произведенная у нас, если поставляется как составная часть для производителя в Германии или во Франции, нуждается в дополнительной сертификации, - сказал министр.Он подчеркнул, что с "промышленным безвизом" украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (СЕ) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации."Сейчас уже проведено 15 онлайн-заседаний миссии по "промышленному безвизу". В этом году миссия возобновит свою работу 15 января... В апреле у нас будет отчет, который позволит двигаться дальше в направлении подписания соглашения", - сообщили в МЭРТ.Петрашко отметил, что активная работа по "промышленному безвизу" началась еще в октябре 2020 года.Напомним, в декабре прошлого года Рада приняла последний закон для "промышленного безвиза" с ЕС.Ранее в ЕС заявили, что не обещали Украине "промышленный безвиз". В Брюсселе сомневаются, что можно доверять украинским процедурам сертификации промпродукции из-за общего недоверия ЕС к украинской системе правосудия.