В Харьковской области лаборатории, делающие ПЦР-тесты на коронавирус, работают с неполной нагрузкой от имеющихся мощностей.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего с начала пандемии в области проведено 289 682 ПЦР-тестирования, на прошлой неделе - только 8895. По состоянию на утро 13 января необработанных остатков образцов биоматериала нет."Призываем жителей Харькова и Харьковской области проходить тестирование на выявление COVID-19 в случае любых симптомов острой респираторной вирусной инфекции", - отметили в лабцентре.