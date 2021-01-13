На носки, батарейки и лампочки – в магазинах табу. Пока Минздрав разъяснял причину столь нелогичных карантинных ограничений, некоторые торговые сети нашли лазейку, которая позволяет торговать любыми товарами.

В Украине с 8 января действуют новые карантинные ограничения, согласно которым многие бытовые товары попали под запрет В результате полки супермаркетов с носками и колготками, лампочками и батарейками, мусорными пакетами и губками для мытья посуды, книжками и детскими игрушками, кастрюлями и мисками огорожены – эти товары покупателям недоступны. Купить их можно, лишь заказав онлайн.Сгорбленная старушка, опираясь на палочку, зашла в АТБ за хлебом, пакетом молока и спичками. Однако последние оказались на полке под крестом из красных лент.– Сыночек, – обращается бабуля к охраннику. – Спички-то мне достань.– Так нельзя ими торговать, бабушка, – говорит тот, указывая на бумажку с соответствующим постановлением Кабмина.– Та как же без спичек, милок? – волнуется старушка. – Мне же плиту разжечь нечем...На помощь пришел парень из очереди – презентовал пенсионерке свою зажигалку, которая, к слову, нынче на вес золота, поскольку тоже оказалась под запретом.– Ну не в интернете же бабушке спички заказывать, – смеется он.Бухгалтер Марина заскочила в магазин за батарейками.– Маме срочно нужно для тонометра. Давление у нее скачет – а батарейки «сдохли», – поделилась девушка. – Что делать теперь, даже не знаю.На кассе женщина жалуется мужу: осталось всего 12 пакетов для мусора.– До конца локдауна не хватит, – подсчитала она.– Ну конечно – сигаретами и водкой торговать можно, а книжками для детей нельзя. А мочалки-то за что? Химию голыми руками размазывать? – возмущается очередная покупательница.«Маразм крепчал», «полный идиотизм», «театр абсурда», «дурдом», «бардак», «чудо чудесное», «квартал 95» – какими только эпитетами ни сопровождают харьковчане свое возмущение решением Кабмина.– Если уж супермаркет открыт и человек туда пришел, какая разница, что он будет покупать? – недоумевает финансист Анжела.Между тем у Минздрава есть объяснение, почему в супермаркетах нельзя торговать бытовыми товарами.– Логика ограничений на усиленный карантин основана на эпидемиологических законах, – говорит министр охраны здоровья Максим Степанов. Например, ассортимент обычного супермаркета предлагает большой выбор любых товаров группы продуктов питания и непродовольственных товаров. Из ста человек 20 пойдут в супермаркет за продуктами, 20 – за средствами гигиены, остальные – за посудой или бытовой техникой и т.д. Иными словами, из ста человек, которые могут оказаться в супермаркете, только 40 будут под угрозой заражения Covid-19, то есть вероятность заражения уменьшается в разы.Министр подсказал, что те же батарейки, например, можно купить в киоске.– Постановление не предусматривает прекращения такой деятельности, потому что риск инфицироваться на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении. Киоски могут торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками, – отмечает Максим Степанов.Тем временем некоторые торговые сети нашли лазейку, которая позволяет продавать любые товары. Например, по рассказам харьковчан, в «Эпицентре» можно купить все что угодно – разрешенный товар нужно просто оплатить на кассе, а остальные — тут же оформить через работников онлайн и приобрести. По аналогичной схеме работает и «Ева».– Шампунь. Крем для рук. Освежитель воздуха. Носки с прикольным принтом. Все в свободном доступе. «На товары не первой необходимости мы сейчас вынуждены оформлять онлайн-заказ, – извиняющимся голосом говорит кассир, заполняет форму «онлайн-заказа» от руки, дает мне на подпись, касса-чек, и вот я уже с драйвовыми носками, – поделилась харьковчанка Екатерина.Напомним, с 8 до 24 января на всей территории Украины действует усиленный карантин.