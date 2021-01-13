Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

На свете много незаменимых людей. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Именно сейчас это может оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.Всякие поиски чего бы то ни было могут превратиться для вас в изысканное удовольствие. Это, правда, не означает, что все они будут удачны. Завтра лучше придерживаться собственного мнения и не уступать позиций.Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, в ваших силах. На ваших глазах вполне может случиться нечто просто-таки исторических масштабов.Если у вас появится новое хобби, воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст – когда-нибудь эти навыки очень пригодятся. Завтра лучше отказаться от предложений о помощи. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.Вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений – завтра вы, возможно, передумаете, а восстановить все в первоначальном виде будет трудно.Из того факта, что вам задают вопрос, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Тем более при отсутствии адвоката. Защищайте собственные интересы активнее. Завтра удастся одним махом разобраться с немалым количеством ранее отложенных дел.Посидите некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Вполне возможно, узнаете много нового и интересного. Кроме того, столь пристальное внимание к делам семьи будет занесено вам в актив.Сейчас вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли стоит такое допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека. Завтра от вашего настроения зависит настроение окружающих.В ближайшее время вы будете хозяином положения. Вы получите именно то, чего хотите, и тогда, когда этого желаете. Постарайтесь внушить уважение к себе как можно большему количеству людей.Вас будет удивлять практически все. Вы как ребенок готовы задавать вопросы типа «Почему крокодил зеленый?». Конечно, если вы их озвучите, вас не поймут, однако не упустите возможность узнать что-нибудь новое.Не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный покуда беспорядок в нечто, больше смахивающее на первозданный хаос. Завтра будет не слишком трудно сосредоточиться и проделать все, что вы наметили.Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.