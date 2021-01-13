В селе Грушеваха Барвенковского района сильно избили 79-летнего мужчину и отобрали у него пенсию.Злоумышленника задержали.

Как сообщили в полиции мужчина от полученных травм умер во дворе своего дома.



Установлено, что 26-летний ранее судимый житель села Мечебилово Барвенковского района нескольких дней тайно проживал на чердаке дома пенсионера. Послушав телефонный разговор пожилого мужчины, он узнал, что тот получил пенсию.



Через незапертую дверь злоумышленник зашел на кухню, выкрутил предохранители электросчетчика и обесточил дом. С помощью телефонного фонарика и зажигалки он нашел 50 гривен, наручные часы и мобильный телефон. В это время владелец дома заметил незнакомца и ударил его палкой. Злоумышленник в ответ избил старика ногами и вытащил у него из кармана брюк 800 гривен.



От полученных травм пенсионер умер. Его тело нашли во дворе дома 11 января.



Нападавшего задержали. У него изъяли зарядное устройство, сим-карту потерпевшего и наручные часы. Деньги он успел потратить, а мобильный телефон потерял. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.187 (разбой) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





