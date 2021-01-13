Тело пожилой женщины обнаружили во время тушения пожара в частном доме.

Об этом сообщили спасатели. Вызов поступил 13 января в 13:48 на номер "101" на ул. Дарвина, 8 в Мерефе.



Когда спасатели прибыли на место, в доме горели подсобные помещения и хранившиеся в них вещи на площади около 30 кв.м.



В 13:08 пожар локализован, а в 15:48 - полностью ликвидирован. Во время тушения огня бойцы обнаружили тело 84-летней женщины. Причину пожара выясняют.