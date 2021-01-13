В Харькове высота снежного покрова 13 января составила 4 сантиметра.

Об этом рассказали в Харьковском гидрометцентре, пишет "Суспільне".



По словам сотрудницы харьковского гидрометцентра Инны Кандауровой больше всего снега выпало в юго-западной части Харьковской области – в Лозовой, Слобожанском и Змиевском районе, где высота снежного покрова составила 10-14 мм.



По Харьковской области количество осадков достигло от 3 до 14 мм, высота снежного покрова - от 2 до 11 сантиметров.



По прогнозам синоптиков, снег на территории Харьковской области будет идти до конца суток, а уже 14 января осадки должны прекратиться. На дорогах будет держаться гололед.