В Харькове, 14 января, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



пр. Победы, 59, ул. Старицкого, 9 (п. №2) до 20:00 14.01.21 г.; ул. Архитекторов, 24 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15.01.21 г.



А также:



Московский район:

Салтовское шоссе, 147 (п. №8, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №1, стояк) до 20:00 14.01.21 г.



Новобаварский район:

ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 14.01.21 г.



Слободской район:

ул. Киргизская, 6-б (п. №1, спаренный стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Полевая, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 14.01.21 г.

В Харьковской области зарегистрировано 63 случая коронавируса за сутки