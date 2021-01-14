В Харькове, 14 января, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Победы, 59, ул. Старицкого, 9 (п. №2) до 20:00 14.01.21 г.; ул. Архитекторов, 24 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15.01.21 г.
А также:
Московский район:
Салтовское шоссе, 147 (п. №8, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №1, стояк) до 20:00 14.01.21 г.
Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 14.01.21 г.
Слободской район:
ул. Киргизская, 6-б (п. №1, спаренный стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Полевая, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 14.01.21 г.
В Харьковской области зарегистрировано 63 случая коронавируса за сутки
пр. Победы, 59, ул. Старицкого, 9 (п. №2) до 20:00 14.01.21 г.; ул. Архитекторов, 24 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15.01.21 г.
А также:
Московский район:
Салтовское шоссе, 147 (п. №8, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №1, стояк) до 20:00 14.01.21 г.
Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 14.01.21 г.
Слободской район:
ул. Киргизская, 6-б (п. №1, спаренный стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Полевая, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 14.01.21 г.
В Харьковской области зарегистрировано 63 случая коронавируса за сутки