По состоянию на утро 14 января, на государственных и местных дорогах Харьковской области работают 325 единиц техники дорожников и более 400 рабочих.

Об этом сообщили областные власти.



Для обработки дорог использовано 3909 куб. м песчано-солевой смеси и 411 тонн соли.



В настоящее время проезд государственными и местными дорогами области полностью обеспечен.