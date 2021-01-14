В части Киевского района сегодня, 14 января, проведут ремонтные работы на магистрали, из-за чего будет временно отключено водоснабжение.
Об этом сообщили в "Харьковводоканале".
Воды не будет по таким адресам:
ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, 50;
проезд Электроинструментальный, 7;
пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7;
пер. Юрия Кондратюка, 9;
пр. Жуковского, 1;
ул. Дружная;
пер. 1 Дружный;
проезд 1 Даниловского;
проезду 2 Даниловского;
ул. Чкалова.
На время проведения ремонтных работ вода будет подвозиться автоцистернами КП "Харьковводоканал".
Воду обещают включить завтра утром.
Воды не будет по таким адресам:
ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, 50;
проезд Электроинструментальный, 7;
пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7;
пер. Юрия Кондратюка, 9;
пр. Жуковского, 1;
ул. Дружная;
пер. 1 Дружный;
проезд 1 Даниловского;
проезду 2 Даниловского;
ул. Чкалова.
На время проведения ремонтных работ вода будет подвозиться автоцистернами КП "Харьковводоканал".
Воду обещают включить завтра утром.