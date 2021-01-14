В части Киевского района сегодня, 14 января, проведут ремонтные работы на магистрали, из-за чего будет временно отключено водоснабжение.

Об этом сообщили в "Харьковводоканале".



Воды не будет по таким адресам:



ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, 50;

проезд Электроинструментальный, 7;

пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7;

пер. Юрия Кондратюка, 9;

пр. Жуковского, 1;

ул. Дружная;

пер. 1 Дружный;

проезд 1 Даниловского;

проезду 2 Даниловского;

ул. Чкалова.



На время проведения ремонтных работ вода будет подвозиться автоцистернами КП "Харьковводоканал".



Воду обещают включить завтра утром.