В Харьковском районе, в селе Хроли во время пожара погиб 45-летний мужчина.

Об этом сообщили спасатели. Вызов поступил 13 января в 16:16 на номер "101".



На момент прибытия пожарных в подвале горели домашние вещи на площади 2 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчины 1975 года рождения.



В 16:55 пожар был локализован, а в 17:25 - полностью ликвидирован.