После конфликта между ними, обвиняемы совершил на женщину наезд на автомобиле, прижав к металлическим воротам.От полученных травм та скончалась в больнице.

Об этом сообщает Орджоникидзевский районный суд Харькова.



Установлено, что около 20:40 22 ноября 2018 года обвиняемый вместе с женщиной на автомобиле Audi приехали на территорию гаражного кооператива, расположенного на улице Тархова, 13. Между ними возник конфликт, в ходе которого потерпевшая вышла из машины и пошла в направлении выхода из кооператива.



Мужчина в свою очередь разогнал автомобиль и сбил женщину, прижав к металлическим воротам. Пострадавшая получила тяжелые телесные повреждения, в результате которых умерла в больнице.



На суде мужчина заявил, что погибшая была его любимой. Он подтвердил, что совершил наезд на женщину, однако отрицал, что имел умысел на убийство. Причиной ссоры подсудимый назвал многочисленные телефонные сообщении, которые в вечер преступления получала женщина.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.