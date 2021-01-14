13 января в Харькове родилось 40 детей.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 19 мальчиков и 21 девочка.

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