События В Харькове родилось 40 детей Вечерний Харьков 11:44 225 13 января в Харькове родилось 40 детей. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 19 мальчиков и 21 девочка. Читайте также «Внимание всем!»: в Харькове проверят систему оповещения населения Харьковские медики сообщают о сотнях новых случаев заболевания COVID-19 Сегодня в Харькове суд по делу о смертельном ДТП (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Внимание всем!»: в Харькове проверят систему оповещения населения События 14:32 Лента новостей Как выйти на пенсию в 60 лет 14:50 «Внимание всем!»: в Харькове проверят систему оповещения населения 14:32 Харьковские медики сообщают о сотнях новых случаев заболевания COVID-19 14:10 Чем питаться во время локдауна, чтобы не набрать вес 13:52 Сегодня в Харькове суд по делу о смертельном ДТП (видео) 13:30 Дороги Харькова щедро посыпают солью 13:08 Весной электроэнергия снова подорожает? 12:50