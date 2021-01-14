В Международном аэропорту "Харьков" 13 января во время досмотра багажа таможенники обнаружили у пассажиров рейса из Стамбула 285 футболок в ассортименте с брендированной маркировкой и этикетками, что превышает допустимую необлагаемую норму.

Об этом сообщили в Слобожанской таможне.



Товар перевозила гражданка Узбекистана. Для таможенного оформления она выбрала "зеленый коридор", чем нарушила установленный Таможенным кодексом Украины порядок.



Товар изъяли, на женщину составили протокол по ч.1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.