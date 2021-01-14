Физик-теоретик Илья Криве, преподаватель кафедры теоретической физики физического факультета Каразинского университета, скончался 9 января.

Об этом сообщили в вузе.



"В течение многих лет он читал студентам такие учебные курсы, как физические основы нанотехнологий, мезоскопическая физика, квантовая электродинамика и квантовая теория поля. Вместе с Андреем Линде впервые объяснил роль тяжелых фермионов в свойствах вакуума в теории электрослабых взаимодействий. Предсказал сверхпроводящий период осцилляций Ааронова-Бома в системах Пайерлсом-Фреиха, эффект макроскопического квантового туннелирования вектора Нееля для малых антиферромагнитных частиц, вместе с соавторами построил теорию квантовых электромеханических эффектов." - отметили в вузе.