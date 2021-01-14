Кабмин преподнес украинцам подарок под елочку – отмену льготного тарифа на электроэнергию. Теперь даже самым экономным придется платить за свет чуть ли не вдвое дороже. И это не последний энергетический сюрприз – вполне возможно, что уже в этом году цена на электричество для населения станет рыночной, то есть подскочит еще как минимум в два раза.



Почему растет цена

Населению свет будет обходиться дороже

Компании готовятся к борьбе за бытовых потребителей

Есть ли смысл экономить

Свершилось то, о чем так долго говорили власти: правительство все-таки повысило тарифы на электроэнергию для населения. Теперь потребителям придется платить за электричество почти вдвое больше.Тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались с марта 2017 года. Они составляли 90 коп./кВт*ч за первые 100 кВт и 1,68 грн/кВт*ч за остальной объем месячного потребления.Накануне Нового года Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт*ч. При этом, по словам и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко, даже после повышения цены будут примерно в два раза ниже рыночных.Эксперт энергетического рынка Андрей Жмыров не исключает возможности дальнейшего поэтапного подорожания электроэнергии для бытовых потребителей. Стоимость будет определяться исходя из рыночного баланса – за счет спроса и предложения, и она может быть выше, чем для промышленных предприятий.По словам Андрея Жмырова, Кабинет министров планирует до 2023 года интегрировать энергетическую систему Украины с европейской. Для этого Украине придется выполнить обязательства, взятые перед Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), и привести украинскую энергосистему в соответствие с европейскими стандартами. Затем Объединенная энергосистема Украины (ОЭС) должна продемонстрировать стабильную работу в изолированном от России и Беларуси режиме, с которыми она объединена исторически. В частности, в нашей стране внедряется модель энергетического рынка, которая работает в странах Европейского Союза – она предполагает отказ от модели «единого котла». В результате рыночными станут цены на электроэнергию и для бытовых потребителей.В Украине до недавнего времени действовал льготный тариф для населения: потребил электричества до 100 киловатт-часов – заплати за каждый по 90 копеек, то есть 100 кВт обходились в девяносто гривен.– Такие потребители есть, хотя основная часть потребляет все-таки больше 100 кВт*ч, а уже 101-й и последующие киловатт-часы считаются по 1,68 гривны. Льготный тариф отменили, и теперь, сколько бы электроэнергии ты не потребил, киловатт-час будет считаться по 1,68 гривны, – поясняет Андрей Жмыров.Однако и эта цена продержится, скорее всего, недолго. Согласно планам правительства, такой тариф для населения будет действовать до 31 марта 2021 года. В дальнейшем возможно очередное повышение, которое будет приближать цены для бытовых потребителей к рыночным.– На сегодня средняя рыночная цена за 1 кВт электроэнергии со всеми составляющими тарифа и НДС составляет для промышленных потребителей 2,90–3,10 грн/кВт*ч, то есть в среднем 3 грн/кВт*ч. Разница между рыночной ценой и льготным тарифом для бытовых потребителей составляла 2,10 грн, разница с фиксированным тарифом, установленным с 1 января 2021 года, – 1,32 грн. И за эту разницу кто-то должен платить. Погашают разность в тарифах государственные компании и делают это за счет своей прибыли. Это рынок? Нет. Такую ситуацию необходимо исправлять, – говорит Андрей Жмыров.На повестке дня у Кабинета министров – снизить перекрестное субсидирование. Речь идет о механизме обязанностей энергокомпаний на рынке электроэнергии, который позволит удерживать низкие цены для бытовых пользователей, заставляя предпринимателей платить больше.– И делается это пошагово, – продолжает эксперт. – Сначала отменяется льготный тариф, потом, по прошествии определенного времени – тариф 1,68 грн/кВт*ч, и потребители перейдут на рыночную цену, которая будет, безусловно, выше нынешнего фиксированного тарифа. Будет проведена либерализация рынка поставки электроэнергии бытовым потребителям и обеспечены условия для конкуренции в этом сегменте. Секретариат Энергетического сообщества ЕС заявил, что искусственно заниженные цены на электроэнергию для населения в Украине мешают развитию конкуренции.Таким образом, населению свет будет обходиться даже дороже, чем предприятиям.– Объясню на доступном примере. Когда мы приходим на рынок за овощами, то знаем, что один килограмм помидоров обойдется, допустим, в 50 гривен. А если купим четыре ящика томатов, килограмм выйдет за 45 гривен. Оптом — дешевле. Так и с энергорынком. Рыночные цены для конечного бытового потребителя должны быть выше, чем оптовые, то есть цены для предприятий, – говорит Андрей Жмыров. – Исходя из этого, в Евросоюзе цены для населения выше, чем для предприятий-производителей. Один киловатт-час там стоит, в зависимости от страны, 12–15 евроцентов. Потребил 100 киловатт – заплати 15 евро, то есть, грубо говоря, 450 гривен.Конечная цель реформы – полноценная конкуренция между всеми участниками рынка электроэнергии за конечного потребителя и отказ от государственного регулирования цен на электроэнергию. По аналогии с рынком газа – когда любой потребитель, в том числе и бытовой, имеет возможность выбрать себе поставщика.– Когда будет проведена либерализация рынка поставки электроэнергии бытовым потребителям, любой житель Харькова и области сможет вместо «Харковэнергосбыта» выбрать себе другую компанию, – утверждает эксперт. – Можно выбрать и сейчас, но сегодня бытовому потребителю это экономически невыгодно, поскольку каждый киловатт-час будет обходиться ему по рыночной цене – в среднем по 3 грн/кВт*ч, тогда как сейчас он платит 1,68 грн/кВт*ч.По словам специалиста, многие компании уже готовятся к тому, чтобы заполучить потребителей «Харковэнергосбыта».– Большие компании уже готовятся к «дележке физических лиц» на рынке электроэнергии, – говорит он.Пенсионерка Надежда Васильевна только руками всплеснула, узнав, что теперь ей придется платить за свет 1,68 грн/кВт*ч вместо 90 копеек.– А я энергосберегающих лампочек накупила, чтобы в льготный тариф уложиться. Больше 90 киловатт-часов у меня не набегает. Теперь и экономить смысла нет, – размышляет она.Однако экономить электричество в любом случае придется. Правда, это будет уже совсем иная экономия.– Экономия всегда должна присутствовать, – считает Андрей Жмыров. – Ведь если вы «разгуляетесь» и вместо 90 киловатт по 1,68 грн/кВт*час потребите 120 кВт*час по той же цене, платить-то придется больше, нежели за 90 кВт*ч. Так что энергосберегающие лампочки, энергосберегающая техника и т.д. – все это, несомненно, по-прежнему актуально. Чем выше цена, тем больше придется экономить или больше зарабатывать.А чтобы переход был не слишком болезненным для населения, правительство намерено реализовывать адресную государственную социальную помощь семьям, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги.– Будут выявлять людей, которым необходима помощь для погашения стоимости электроэнергии, и предоставлять им адресную дотацию. Возвращать эти деньги не надо, – говорит эксперт.