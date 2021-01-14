Кабмин преподнес украинцам подарок под елочку – отмену льготного тарифа на электроэнергию. Теперь даже самым экономным придется платить за свет чуть ли не вдвое дороже. И это не последний энергетический сюрприз – вполне возможно, что уже в этом году цена на электричество для населения станет рыночной, то есть подскочит еще как минимум в два раза.Свершилось то, о чем так долго говорили власти: правительство все-таки повысило тарифы на электроэнергию для населения. Теперь потребителям придется платить за электричество почти вдвое больше.
Тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались с марта 2017 года. Они составляли 90 коп./кВт*ч за первые 100 кВт и 1,68 грн/кВт*ч за остальной объем месячного потребления.
Накануне Нового года Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт*ч. При этом, по словам и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко, даже после повышения цены будут примерно в два раза ниже рыночных.
Эксперт энергетического рынка Андрей Жмыров не исключает возможности дальнейшего поэтапного подорожания электроэнергии для бытовых потребителей. Стоимость будет определяться исходя из рыночного баланса – за счет спроса и предложения, и она может быть выше, чем для промышленных предприятий.
Почему растет цена
По словам Андрея Жмырова, Кабинет министров планирует до 2023 года интегрировать энергетическую систему Украины с европейской. Для этого Украине придется выполнить обязательства, взятые перед Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), и привести украинскую энергосистему в соответствие с европейскими стандартами. Затем Объединенная энергосистема Украины (ОЭС) должна продемонстрировать стабильную работу в изолированном от России и Беларуси режиме, с которыми она объединена исторически. В частности, в нашей стране внедряется модель энергетического рынка, которая работает в странах Европейского Союза – она предполагает отказ от модели «единого котла». В результате рыночными станут цены на электроэнергию и для бытовых потребителей.
В Украине до недавнего времени действовал льготный тариф для населения: потребил электричества до 100 киловатт-часов – заплати за каждый по 90 копеек, то есть 100 кВт обходились в девяносто гривен.
– Такие потребители есть, хотя основная часть потребляет все-таки больше 100 кВт*ч, а уже 101-й и последующие киловатт-часы считаются по 1,68 гривны. Льготный тариф отменили, и теперь, сколько бы электроэнергии ты не потребил, киловатт-час будет считаться по 1,68 гривны, – поясняет Андрей Жмыров.
Однако и эта цена продержится, скорее всего, недолго. Согласно планам правительства, такой тариф для населения будет действовать до 31 марта 2021 года. В дальнейшем возможно очередное повышение, которое будет приближать цены для бытовых потребителей к рыночным.
– На сегодня средняя рыночная цена за 1 кВт электроэнергии со всеми составляющими тарифа и НДС составляет для промышленных потребителей 2,90–3,10 грн/кВт*ч, то есть в среднем 3 грн/кВт*ч. Разница между рыночной ценой и льготным тарифом для бытовых потребителей составляла 2,10 грн, разница с фиксированным тарифом, установленным с 1 января 2021 года, – 1,32 грн. И за эту разницу кто-то должен платить. Погашают разность в тарифах государственные компании и делают это за счет своей прибыли. Это рынок? Нет. Такую ситуацию необходимо исправлять, – говорит Андрей Жмыров.
Населению свет будет обходиться дороже
На повестке дня у Кабинета министров – снизить перекрестное субсидирование. Речь идет о механизме обязанностей энергокомпаний на рынке электроэнергии, который позволит удерживать низкие цены для бытовых пользователей, заставляя предпринимателей платить больше.
– И делается это пошагово, – продолжает эксперт. – Сначала отменяется льготный тариф, потом, по прошествии определенного времени – тариф 1,68 грн/кВт*ч, и потребители перейдут на рыночную цену, которая будет, безусловно, выше нынешнего фиксированного тарифа. Будет проведена либерализация рынка поставки электроэнергии бытовым потребителям и обеспечены условия для конкуренции в этом сегменте. Секретариат Энергетического сообщества ЕС заявил, что искусственно заниженные цены на электроэнергию для населения в Украине мешают развитию конкуренции.
Таким образом, населению свет будет обходиться даже дороже, чем предприятиям.
– Объясню на доступном примере. Когда мы приходим на рынок за овощами, то знаем, что один килограмм помидоров обойдется, допустим, в 50 гривен. А если купим четыре ящика томатов, килограмм выйдет за 45 гривен. Оптом — дешевле. Так и с энергорынком. Рыночные цены для конечного бытового потребителя должны быть выше, чем оптовые, то есть цены для предприятий, – говорит Андрей Жмыров. – Исходя из этого, в Евросоюзе цены для населения выше, чем для предприятий-производителей. Один киловатт-час там стоит, в зависимости от страны, 12–15 евроцентов. Потребил 100 киловатт – заплати 15 евро, то есть, грубо говоря, 450 гривен.
Компании готовятся к борьбе за бытовых потребителей
Конечная цель реформы – полноценная конкуренция между всеми участниками рынка электроэнергии за конечного потребителя и отказ от государственного регулирования цен на электроэнергию. По аналогии с рынком газа – когда любой потребитель, в том числе и бытовой, имеет возможность выбрать себе поставщика.
– Когда будет проведена либерализация рынка поставки электроэнергии бытовым потребителям, любой житель Харькова и области сможет вместо «Харковэнергосбыта» выбрать себе другую компанию, – утверждает эксперт. – Можно выбрать и сейчас, но сегодня бытовому потребителю это экономически невыгодно, поскольку каждый киловатт-час будет обходиться ему по рыночной цене – в среднем по 3 грн/кВт*ч, тогда как сейчас он платит 1,68 грн/кВт*ч.
По словам специалиста, многие компании уже готовятся к тому, чтобы заполучить потребителей «Харковэнергосбыта».
– Большие компании уже готовятся к «дележке физических лиц» на рынке электроэнергии, – говорит он.
Есть ли смысл экономить
Пенсионерка Надежда Васильевна только руками всплеснула, узнав, что теперь ей придется платить за свет 1,68 грн/кВт*ч вместо 90 копеек.
– А я энергосберегающих лампочек накупила, чтобы в льготный тариф уложиться. Больше 90 киловатт-часов у меня не набегает. Теперь и экономить смысла нет, – размышляет она.
Однако экономить электричество в любом случае придется. Правда, это будет уже совсем иная экономия.
– Экономия всегда должна присутствовать, – считает Андрей Жмыров. – Ведь если вы «разгуляетесь» и вместо 90 киловатт по 1,68 грн/кВт*час потребите 120 кВт*час по той же цене, платить-то придется больше, нежели за 90 кВт*ч. Так что энергосберегающие лампочки, энергосберегающая техника и т.д. – все это, несомненно, по-прежнему актуально. Чем выше цена, тем больше придется экономить или больше зарабатывать.
А чтобы переход был не слишком болезненным для населения, правительство намерено реализовывать адресную государственную социальную помощь семьям, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги.
– Будут выявлять людей, которым необходима помощь для погашения стоимости электроэнергии, и предоставлять им адресную дотацию. Возвращать эти деньги не надо, – говорит эксперт.