Лишний вес – это не только о наследственности, стресс, болезни, но и о нездоровый образ жизни. Изменение рациона и увеличения физактивности могут помочь похудеть. Лекарства и процедуры для потери веса – дополнительные варианты лечения ожирения.

Диетолог Ольга Безуглая советует не прекращать заботиться о своем питании даже во время локдауна, дистанционной работы и пандемии Covid-19, пишет Liga.net. Для борьбы с лишним весом и плохим самочувствием следует придерживаться здоровых правил поведения.Создайте сбалансированный рацион питания. Он должен содержать:– белки: мясо птицы или говядину, рыбу, консервы (тунец в собственном соку), белые сыры (фета, брынза), бобовые (чечевица, фасоль, нут), яйца, грибы;– углеводы: цельнозерновые крупы (гречка, пшено, перловая крупа, киноа), крахмальные овощи (морковь, свекла, картофель), фрукты.– жиры: оливковое, тыквенное, льняное масла, тыквенные, кунжутные, льняное семя, оливки, сало и авокадо.– клетчатку: шпинат, кабачки, баклажаны, брокколи, цветная капуста.Пишите список продуктов. Это поможет вам не поддаться массовой панике из-за пандемии. Также это возможность избежать покупки товаров, содержащих сахар, трансжиры и вредные углеводы.Позаботьтесь о разнообразии рациона. Не стоит покупать тонну гречки. Выберите альтернативную крупу: пшено, перловку, кукурузную. Однако не нужно покупать разные колбасы или сардельки. Лучше приобретите большой кусок мяса: половину приготовьте сразу, а другую – заморозьте. То же можно сделать с рыбой.Откажитесь от перекусов. Уменьшили уровень энергетических затрат – уменьшите калории. Уберите из рациона снеки, батончики, кофе с молоком и сиропами. Перейдите к классическому трехразовому питанию:– завтрак: каша + качественный белок + овощи;– обед: суп + белок + салат;– ужин: белок + некрахмальные овощи.Пейте много воды. Covid-19 способствует сгущению крови, поэтому стоит уделить внимание водному режиму. Всегда держите при себе бутылку с водой.Наслаждайтесь едой. Начиная от процесса приготовления блюд и заканчивая их утреблением. Поработайте над внешним видом блюда: выбирайте разноцветные овощи, красиво раскладывайте еду на тарелке. Тестируйте новые вкусы и рецепты. Например, вместо картофельного пюре приготовьте пюре из цветной капусты.Диетолог советует: никаких гаджетов во время еды. Откладывайте телефоны и ноутбуки во приема пищи. Лучше пообщайтесь с семьей или друзьями. Также избавьтесь от вредной привычки есть перед телевизором. Так вы съедите в три раза больше, чем сидя за столом без гаджетов.Уберите вредную еду из поля зрения. Замените пиалу с баранками и конфетами на графин воды или тарелку с фруктами. Так вокруг вас будет только здоровая пища и не будет риска для фигуры.Помните: в кризисные времена стоит заботиться о себе вдвое больше.