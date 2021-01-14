В 2021 году украинцев ждут очередные этапы плановой пенсионной реформы — увеличение пенсионного возраста для женщин и усиление общих требований к трудовому стажу, от которого зависит возраст выхода на пенсию. Что нужно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, интересуются наши читатели.

Согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» чтобы в 2021 году выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 28 лет страхового стажа. Речь идет о периоде работы, когда с зарплаты уплачивались взносы в Пенсионный фонд.До 63 лет придется работать тем украинцам, у которых имеется от 18 до 28 лет стажа. При этом до 65 лет будут трудиться граждане, у которых наберется от 15 до 18 лет стажа.Если стажа не хватает, есть несколько вариантов:– докупить стаж. Если докупать уже в 60 лет, то стоимость каждого месяца будет считаться по формуле: две минимальные зарплаты умножить на 22%. С января 2021 года это 2640 грн;– добровольно платить взнос. Если вам не хватает пяти лет стажа, вы не работаете и вам 55 лет, вы можете добровольно платить взнос в Пенсионный фонд. Его размер будет меньше: 22% минимальной зарплаты. С января 2021 года это 1320 грн.– дождаться нового пенсионного возраста. Можно продолжить работать до тех пор, пока вы не получите положенную выплату.Также стоит отметить, что временные пенсии, которые до 2021 года назначались после 60 лет и до достижения нового пенсионного возраста, уже не действуют.