В 2021 году украинцев ждут очередные этапы плановой пенсионной реформы — увеличение пенсионного возраста для женщин и усиление общих требований к трудовому стажу, от которого зависит возраст выхода на пенсию. Что нужно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, интересуются наши читатели.Согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» чтобы в 2021 году выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 28 лет страхового стажа. Речь идет о периоде работы, когда с зарплаты уплачивались взносы в Пенсионный фонд.
До 63 лет придется работать тем украинцам, у которых имеется от 18 до 28 лет стажа. При этом до 65 лет будут трудиться граждане, у которых наберется от 15 до 18 лет стажа.
Если стажа не хватает, есть несколько вариантов:
– докупить стаж. Если докупать уже в 60 лет, то стоимость каждого месяца будет считаться по формуле: две минимальные зарплаты умножить на 22%. С января 2021 года это 2640 грн;
– добровольно платить взнос. Если вам не хватает пяти лет стажа, вы не работаете и вам 55 лет, вы можете добровольно платить взнос в Пенсионный фонд. Его размер будет меньше: 22% минимальной зарплаты. С января 2021 года это 1320 грн.
– дождаться нового пенсионного возраста. Можно продолжить работать до тех пор, пока вы не получите положенную выплату.
Также стоит отметить, что временные пенсии, которые до 2021 года назначались после 60 лет и до достижения нового пенсионного возраста, уже не действуют.