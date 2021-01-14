Под старый Новый год в Харьков пришла зима – правда, по прогнозам синоптиков, ненадолго. Буквально через неделю морозы снова сменятся плюсовой температурой. Чем порадует природа в этом году, можно только предполагать, а вот минувший оказался самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Харькове. Погода не скупилась на рекорды, причем не только температурные.

Как сообщили «Вечернему Харькову» в Харьковском региональном центре гидрометеорологии, прошлый год оказался максимально теплым за всю историю наблюдений.– Со среднегодовой температурой +10,4°С при норме +7,5°С, – уточняет заведующая сектором метеопрогнозов Евгения Ляшенко. – Это на три градуса теплее, чем «положено». Позапрошлый – 2019-й – год тоже выдался достаточно теплым, со среднесуточной температурой +10,3°С. Но, как видим, 2020-й побил рекорд своего предшественника.Что касается количества осадков, то их выпало даже больше нормы.– 559 миллиметров при норме 525 миллиметров, – говорит Евгения Ляшенко. – Несмотря на то, что мы ощущали сухую и достаточно жаркую погоду, пережили практически бесснежную зиму – за год осадков, оказывается, выпало даже больше нормы.Погода в минувшем году не единожды удивляла харьковчан.Что касается температуры, то рекордно теплым, по данным синоптиков, выдался март 2020 года.– Среднемесячная температура составляла +6,5°С. Прошлый рекорд был установлен в 2008 году – +5,3 °С, – сообщает Евгения Ляшенко.В марте 2020-го в Харькове было зарегистрировано восемь температурных рекордов. 1 марта синоптики зафиксировали на термометрах +9,7°С. Предыдущий рекорд равнялся +9°С, он был установлен четыре года назад.4 марта столбик термометра остановился на показателе +16,7°С. Это был самый высокий показатель для этого дня за последние 25 лет. Предыдущий рекорд равнялся 16,2 градуса тепла. 5 марта температура вновь побила рекорд 25-летней давности, который равнялся +16°С. На этот раз градусник «застыл» на отметке +20,5°С.Как сообщили «Вечернему Харькову» в Харьковском региональном центре гидрометеорологии рекордно теплым выдался март 2020 года.8 марта тоже не обошлось без погодных сюрпризов. В этот день термометр достиг отметки в +17,1°С, что стало самым высоким показателем за последние 18 лет. В 2002 году рекорд составлял +13,3°С.9 марта синоптики зафиксировали очередной рекорд – +18,6°С. Предыдущий рекорд равнялся +13°С. Он был установлен четыре года назад. 10 марта термометр достиг отметки в +20,3°С, что стало самым высоким показателем за последние пять лет – в 2015 году рекорд составлял +14,2°С.29 марта столбик термометра достиг отметки в +17,5°С. Это самый высокий показатель для этого дня за последние 37 лет. В 1983 году рекорд составлял +16,4°С.30 марта на градуснике было +19,4°С. Прошлый рекорд был зафиксирован тоже 37 лет назад и равнялся +18,3°С.Помимо температурных, 2020 год отметился и другими аномалиями. Так, самый сильный ливень в Харькове прошел 14 июля, когда менее чем за 18 часов в разных частях города выпало от 53 мм до 102 мм осадков.Сентябрь стал самым сухим за весь период наблюдений, суммарное количество осадков – всего 0,6 мм. А 3 сентября был установлен абсолютный максимум температуры воздуха – +34,7°С.Октябрь 2020 года оказался самым теплым в Харькове за все время метеорологических наблюдений, среднемесячная температура достигла +12,4° С, что на 4,5 градуса выше нормы.Календарная осень (период с сентября по ноябрь включительно) стала самой теплой в Харькове со средней температурой +11,1°С.Также был зафиксирован самый поздний осенний заморозок — 11 ноября температура воздуха впервые за всю осень 2020 года опустилась ниже 0°С.А вот декабрь прошлого года ничем аномальным и рекордным не отличился – все в пределах нормы.– Средняя температура за декабрь в Харьковской области –3,0°С, что, собственно, является нормой для первого месяца зимы, – говорит Евгения Ляшенко. – Никакими рекордами декабрь не отметился.