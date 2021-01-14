Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя богом? Ответов на этот вопрос, конечно же, есть великое множество. Однако что как ни «плод богов» (в миру – прекрасная хурма) подарит удовольствие, доступное только небожителям?

Солнечная ягода, которая сейчас продается на любом рынке, содержит столько полезностей, что это мифическим божествам в пору завидовать простым смертным, которые именно сейчас имеют возможность одновременно полакомиться и восполнить запасы необходимых организму веществ.Судите сами. Благодаря большому количеству «аскорбинки» хурма помогает защититься от простуды и всевозможных ОРВИ и бьется с ними, если уберечься не удалось.Антиоксиданты, содержащиеся в ягоде, поддерживают работу печени и нейтрализуют токсины во всем организме.А наличие калия и кальция делает ее мягким мочегонным средством, при использовании которого в организме сразу же восполняются выведенные вещества. Кстати, на кишечник хурма действует аналогичным образом. Большое количество волокон и воды действуют на ЖКТ как слабительное.Но что делает этот чудо-плод поистине незаменимым зимой, так это медь, сахара и вышеупомянутый калий. Медь помогает усваивать из пищи содержащееся в ней железо, что помогает улучшить состав крови и насытить организм кислородом. Особые сахара сразу же преобразуются в энергию, не добавляя ненужного веса, а в паре с калием еще и выравнивают настроение и избавляют от депрессии.