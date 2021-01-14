Снегопад порадовал детишек, но прибавил работы коммунальщикам, дорожникам, энергетикам и прочим службам. Утром 13 января дороги от снега расчищали более 140 снегоуборочных машин.

В ночь на 13 января в уборке харьковских улиц было задействовано 149 спецавтомобилей, на дороги было высыпано 471 кубометров песчано-солевой смеси и 452 тонны соли, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на данные КП «Дорремстрой». Утром на придомовых территориях снег убирали 1365 дворников, в работах было задействовано 45 единиц техники и 94 средства малой механизации.В области из-за непогоды возникли перебои со светом и отоплением. Так, в Лозовском районе из-за непогоды с 12 на 13 января возникли аварийные ситуации на электросетях. Было временно прекращено электроснабжение поселков Екатериновка, Михайловка, Долговое, Веселое, Смирновка, сообщили в пресс-службе Лозовского горсовета.Без электричества оставались жители Краснопавловки. Кратковременно исчезал свет на пятом микрорайоне Лозовой.– Из-за погодных условий были проблемы с напряжением у железнодорожников. Как следствие, котельная на улице Гетманской осталась без электричества на 1 час 15 минут. Эта котельная отапливает дома на территории бывшего «Арсенала». Причину оперативно устранили. В случае подобных ситуаций «Теплоэнерго» имеет генераторы, — говорят в пресс-службе.Также были обесточены два населенных пункта в Красноградском и Первомайском районах. По словам советника главы ХОГА Сергея Магдысюка, без света остались жители села Песчаное Красноградского района и села Новотроицкое Первомайского.Чиновник заверил, что несмотря на снегопад все котельные и водопроводы в области работают в штатном режиме, аварийных ситуаций нет. На электросетях также нет существенных повреждений.В «Харьковоблэнерго» круглосуточно работали 35 аварийных бригад, а в случае нестандартных ситуаций дополнительно готовы выйти 229 бригад.В связи со снегопадом транзитное движение и движение грузовых автомобилей массой свыше восьми тонн через территорию Харькова запретили на сутки – до 11.00 14 января, информируют в Департаменте инфраструктуры.