Киев занял 7 место в рейтинге городов с самыми большими пробками в мире.

Согласно годовому отчету за 2020 год сервиса TomTom, Киев оказался на седьмом месте в рейтинге городов с самыми большими пробками. В прошлом году задержка в городе составила 51%, что значит, что часовая поездка де-факто занимает полтора часа. В 2019 году Киев занимал 12 место со средней задержкой 53%.Самые сильные пробки в городе наблюдались в декабре, а наиболее свободными дороги были с марта до конца мая.Первое место по количеству пробок заняла Москва и область, второе — Мумбаи (Индия), третье — Богота (Колумбия). В 20 также вошла Одесса (11 место) и Харьков (13 место).TomTom мониторит задержки трафика в 416 городах 57 странах мира. На последних местах рейтинга в 2020 году оказались Хай-Пойнт (штат Северная Каролина, США), Акрон (штат Огайо, США) и Кадис (Испания).