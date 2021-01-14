Глинтвейн – это не просто теплое вино с медом и пряностями. Существует множество интересных и вкусных вариаций с добавлением ягод и дополнительных напитков.  Предлагаем несколько любопытных рецептов для волшебного января.

С коньяком


Ингредиенты:

– 1 бутылка красного сухого вина;

– 0,25 ст. коньяка;

– 0,5  ст. воды;

– 0,5  ст. меда;

– 1 палочка корицы;

– 2 звезды аниса;

– 1 лимон;

– 1 апельсин.

Приготовление: добавьте первые семь ингредиентов в кастрюлю, выжмите туда же сок из лимона и апельсина. Доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте температуру и готовьте еще 15 минут. Подавайте теплым с ломтиками апельсина.

С перцем


Ингредиенты:

– 4 бутончика гвоздики;

– 8 горошин черного перца;

– 8 горошин душистого перца;

– 3 палочки корицы;

– 1 бутылка красного сухого вина;

– 0,25 ст. меда;

– 0,5  ст. коричневого сахара;

– 2 ст.  сидра;

– 0,5 ст. апельсинового сока;

– 0,25 ст. апельсинового ликера;

– 0,25 ст. светлой текилы;

– 1 апельсин;

– морская соль, сахар.

Приготовление: нагрейте специи на сковороде. Когда аромат станет насыщенным, снимите с огня. Возьмите кастрюлю с толстым дном или керамический котелок. Налейте туда вино, добавьте мед, сидр, сок, ликер, текилу, сахар, ломтики апельсина и специи. Тщательно все перемешайте и варите на медленном огне около часа. Процедите. Подавайте в бокалах, украшенных по краям смесью морской соли, сахара и апельсиновой цедры.

С ягодами


Ингредиенты:

– 1 бутылка красного сухого вина;

– 0,5  ст. коньяка;

– 1 апельсин;

– 1 стакан любых ягод (можно замороженных);

– 4 бутончика гвоздики;

–  2 звезды аниса;

– 2 палочки корицы;

– 2 столовые ложки кленового сиропа (коричневого сахара или меда).

Приготовление: соедините все ингредиенты в кастрюле (желательно керамической) на среднем огне. Медленно доведите вино до слабого кипения, но не кипятите, чтобы не испарился спирт. Готовьте примерно 15–20 минут, периодически помешивая.

Перед подачей осторожно разлейте глинтвейн в стаканы, оставив специи для повторного использования.

При желании добавьте в качестве гарнира ломтики апельсина, ежевику или клюкву (либо все вместе).

Из белого вина


Ингредиенты:

– 2 бутылки сухого белого вина (по 750 мл);

– 2 апельсина, нарезанных кружочками;

– 0,5  ст. коньяка (по желанию);

– 0,5  ст. меда или коричневого сахара;

– 16 бутончиков гвоздики;

– 4 палочки корицы;

– 4 звезды аниса;

– ломтики цитрусовых для гарнира.

Приготовление: соедините все ингредиенты в кастрюле не из алюминия (керамической или эмалированной) и доведите до очень слабого кипения на среднем огне (если будет сильно кипеть – испарится весь спирт).

Уменьшите огонь до минимального и дайте вину готовиться как минимум 15 минут. Процедите и подавайте горячим.

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