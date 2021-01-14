Глинтвейн – это не просто теплое вино с медом и пряностями. Существует множество интересных и вкусных вариаций с добавлением ягод и дополнительных напитков. Предлагаем несколько любопытных рецептов для волшебного января.

С коньяком

С перцем

С ягодами

Из белого вина

– 1 бутылка красного сухого вина;– 0,25 ст. коньяка;– 0,5 ст. воды;– 0,5 ст. меда;– 1 палочка корицы;– 2 звезды аниса;– 1 лимон;– 1 апельсин.Приготовление: добавьте первые семь ингредиентов в кастрюлю, выжмите туда же сок из лимона и апельсина. Доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте температуру и готовьте еще 15 минут. Подавайте теплым с ломтиками апельсина.– 4 бутончика гвоздики;– 8 горошин черного перца;– 8 горошин душистого перца;– 3 палочки корицы;– 1 бутылка красного сухого вина;– 0,25 ст. меда;– 0,5 ст. коричневого сахара;– 2 ст. сидра;– 0,5 ст. апельсинового сока;– 0,25 ст. апельсинового ликера;– 0,25 ст. светлой текилы;– 1 апельсин;– морская соль, сахар.Приготовление: нагрейте специи на сковороде. Когда аромат станет насыщенным, снимите с огня. Возьмите кастрюлю с толстым дном или керамический котелок. Налейте туда вино, добавьте мед, сидр, сок, ликер, текилу, сахар, ломтики апельсина и специи. Тщательно все перемешайте и варите на медленном огне около часа. Процедите. Подавайте в бокалах, украшенных по краям смесью морской соли, сахара и апельсиновой цедры.– 1 бутылка красного сухого вина;– 0,5 ст. коньяка;– 1 апельсин;– 1 стакан любых ягод (можно замороженных);– 4 бутончика гвоздики;– 2 звезды аниса;– 2 палочки корицы;– 2 столовые ложки кленового сиропа (коричневого сахара или меда).Приготовление: соедините все ингредиенты в кастрюле (желательно керамической) на среднем огне. Медленно доведите вино до слабого кипения, но не кипятите, чтобы не испарился спирт. Готовьте примерно 15–20 минут, периодически помешивая.Перед подачей осторожно разлейте глинтвейн в стаканы, оставив специи для повторного использования.При желании добавьте в качестве гарнира ломтики апельсина, ежевику или клюкву (либо все вместе).– 2 бутылки сухого белого вина (по 750 мл);– 2 апельсина, нарезанных кружочками;– 0,5 ст. коньяка (по желанию);– 0,5 ст. меда или коричневого сахара;– 16 бутончиков гвоздики;– 4 палочки корицы;– 4 звезды аниса;– ломтики цитрусовых для гарнира.Приготовление: соедините все ингредиенты в кастрюле не из алюминия (керамической или эмалированной) и доведите до очень слабого кипения на среднем огне (если будет сильно кипеть – испарится весь спирт).Уменьшите огонь до минимального и дайте вину готовиться как минимум 15 минут. Процедите и подавайте горячим.