Глинтвейн – это не просто теплое вино с медом и пряностями. Существует множество интересных и вкусных вариаций с добавлением ягод и дополнительных напитков. Предлагаем несколько любопытных рецептов для волшебного января.
С коньяком
Ингредиенты:
– 1 бутылка красного сухого вина;
– 0,25 ст. коньяка;
– 0,5 ст. воды;
– 0,5 ст. меда;
– 1 палочка корицы;
– 2 звезды аниса;
– 1 лимон;
– 1 апельсин.
Приготовление: добавьте первые семь ингредиентов в кастрюлю, выжмите туда же сок из лимона и апельсина. Доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте температуру и готовьте еще 15 минут. Подавайте теплым с ломтиками апельсина.
С перцем
Ингредиенты:
– 4 бутончика гвоздики;
– 8 горошин черного перца;
– 8 горошин душистого перца;
– 3 палочки корицы;
– 1 бутылка красного сухого вина;
– 0,25 ст. меда;
– 0,5 ст. коричневого сахара;
– 2 ст. сидра;
– 0,5 ст. апельсинового сока;
– 0,25 ст. апельсинового ликера;
– 0,25 ст. светлой текилы;
– 1 апельсин;
– морская соль, сахар.
Приготовление: нагрейте специи на сковороде. Когда аромат станет насыщенным, снимите с огня. Возьмите кастрюлю с толстым дном или керамический котелок. Налейте туда вино, добавьте мед, сидр, сок, ликер, текилу, сахар, ломтики апельсина и специи. Тщательно все перемешайте и варите на медленном огне около часа. Процедите. Подавайте в бокалах, украшенных по краям смесью морской соли, сахара и апельсиновой цедры.
С ягодами
Ингредиенты:
– 1 бутылка красного сухого вина;
– 0,5 ст. коньяка;
– 1 апельсин;
– 1 стакан любых ягод (можно замороженных);
– 4 бутончика гвоздики;
– 2 звезды аниса;
– 2 палочки корицы;
– 2 столовые ложки кленового сиропа (коричневого сахара или меда).
Приготовление: соедините все ингредиенты в кастрюле (желательно керамической) на среднем огне. Медленно доведите вино до слабого кипения, но не кипятите, чтобы не испарился спирт. Готовьте примерно 15–20 минут, периодически помешивая.
Перед подачей осторожно разлейте глинтвейн в стаканы, оставив специи для повторного использования.
При желании добавьте в качестве гарнира ломтики апельсина, ежевику или клюкву (либо все вместе).
Из белого вина
Ингредиенты:
– 2 бутылки сухого белого вина (по 750 мл);
– 2 апельсина, нарезанных кружочками;
– 0,5 ст. коньяка (по желанию);
– 0,5 ст. меда или коричневого сахара;
– 16 бутончиков гвоздики;
– 4 палочки корицы;
– 4 звезды аниса;
– ломтики цитрусовых для гарнира.
Приготовление: соедините все ингредиенты в кастрюле не из алюминия (керамической или эмалированной) и доведите до очень слабого кипения на среднем огне (если будет сильно кипеть – испарится весь спирт).
Уменьшите огонь до минимального и дайте вину готовиться как минимум 15 минут. Процедите и подавайте горячим.