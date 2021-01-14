Мурал с изображением выдающегося украинского писателя и художника Тараса Шевченко отреставрировали на торце дома по адресу: Садовый проезд, 30.

По словам руководителя творческой группы «Kailas-V» Яны Волк, художникам пришлось восстанавливать мурал почти с нуля.- Мы не ожидали, что будет так много работы. Да, мы видели, что муралу нужна реставрация. Из-за потока солнечных лучей изображение местами покрылось пятнами, выцвели теплые цвета и выгорели темные внизу. Но когда работа началась, обнаружили, что очень пострадали швы, посыпались карнизы и отмостки, поэтому пришлось восстанавливать проект практически полностью, - рассказала Яна Волк.Как сообщили художники, на реставрацию мурала потратили почти три недели и более тысячи аэрозольных баллончиков с краской.- Ушло даже больше краски, чем при создании проекта. Тогда мы потратили 900 баллончиков, однако частично брали и водоэмульсионку. Опыт показал, что лучшей является именно аэрозольная краска, поэтому в этот раз пользовались преимущественно ею, - рассказала Яна Волк.Отметим, что мурал, посвященный Тарасу Шевченко, был создан в 2014 году в рамках празднования 200-летия со дня рождения поэта. Общая площадь портрета составляет около 570 кв. м. Проект внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый большой портрет на стене жилого дома. Реставрационные работы проводились при поддержке Украинского культурного фонда.Напомним, что ранее творческая группа «Kailas-V» отреставрировала крупнейший в Украине мурал с изображением украинского музыканта Кузьмы Скрябина. В Харькове группа работает с 2012 года. На счету художников портреты Людмилы Гурченко, Юрия Гагарина, Натальи Фатеевой и другие портреты и рисунки, созданные на фасадах городских зданий.