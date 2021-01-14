Жители нескольких сел Волчанского района Харьковской области несколько недель отрезаны от Волчанска и Харькова.

Как сообщает "Слобідський край", причиной тому - отсутствие транспортного сообщения.Отмечается, что еще в декабре 2020 года из Харькова до Верхнего Салтова и Волчанска курсировали автобус, однако их отменили из-за нехватки пассажиров и, как следствие, убыточности.В частности, без транспортного сообщения остались жители поселков Рубежное, Верхний Салтов, Байрак, Варваровка, Украинка и Замуловка. Из-за отсутствия транспорта люди не могут добраться ни в Волчанск, ни в Харьков. Таксисты же просят за поездку около 500 гривен.Когда будет восстановлено транспортное сообщение, неизвестно. В мэрии Волчанска пока ведутся переговоры с перевозчиками, и в планах - организовать дополнительный маршрут до конца февраля. Также в Волчанском городском совете нарабатывают социальные маршруты, чтобы обеспечить общественным транспортом проблемные населенные пункты.