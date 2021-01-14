Вблизи Старого Мерчика на трассе столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате погибли две женщины, а третья, беременная, с травмами госпитализирована.

Как сообщили в полиции,, сообщение об аварии на трасе Старый Мерчик-Мурафа-Краснокутск поступило 14 января около 11:55.



В полиции по предварительным данным установили, что 34-летняя водитель "Daewoo Lanos" не справилась с управлением, выехала на встречку и там столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом. От удара 61-летняя пассажирка легковушки вылетела из салона на проезжую часть, где, вероятно, попала под колеса другого тягача, который ехал вслед за первым грузовиком. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия. Водитель "Ланоса" скончалась уже в больнице. Кроме того, госпитализировали еще одну пассажирку легковушки - 37-летнюю беременную гражданку Российской Федерации.



На трассе было наслоение мокрого снега. С места происшествия изъяли видео с видеорегистратора. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.