У владельца АЗС не оказалось соответствующих юридических документов на право реализации и хранения горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщили в Харьковской фискальной службе.



В ходе досмотра на АЗС нашли товарно-материальных ценностей на сумму свыше 600 тысяч гривен. Из них подакцизных товаров на сумму более 300 тысяч гривен, в том числе 5 тонн бензина и 7 тонн дизельного топлива.



На владельца АЗС составлен админпротокол. А материалы переданы в суд. Все изъятые товарно-материальные ценности переданы на хранение до принятия соответствующего решения суда.