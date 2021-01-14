В красной икре недобросовестных производителей нашли запрещенный консервант - уротропин.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.



Как сообщили в ведомстве в декабре 2020 года была проведена закупка икры лососевой в торговой сети "Ашан" в Киеве. Икру исследовали в аккредитованной лаборатории ГП "Укрметртестстандарт". В итоге в икре производства: ЗАО "Дальрыба" и ООО "Флагман Сифуд" выявили уротропин (гексаметилентетрамин) Е-239, содержание которого в икре не допускается.



В случае выявления указанных партий икры обращаться в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области: пр. Науки, 40, 6 этаж. Телефоны (057) 725-19-00, тел. (057) 725-19-00.