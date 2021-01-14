Проверку проведут Минздрав вместе с Национальной полицией.

Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.



Он заявил, что проверки на горнолыжных курортах начнутся уже в эту пятницу, 15 января.



"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемических мероприятий и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия", - написал Ляшко.



Санврач отметил, что проверки связаны с множеством сообщений о нарушениях ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах. Также зафиксированы нарушения в общепитах Львовской области.