Доктор технических наук, профессор кафедры строительных и дорожных машин Харьковского национального автодорожного университета Евгений Венцель скончался 14 января.

Об этом сообщили в вузе.



Евгений Сергеевич Венцель является автором более 300 научных и научно-методических работ, в том числе 10 монографий, 27 авторских свидетельств и патентов и 6 учебных пособий.



Евгений Венцель - действительный член Подъемно-транспортной академии наук Украины, заслуженный деятель и действительный член Транспортной академии Украины.