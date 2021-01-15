Образцы 15 коронавирусных пациентов из Харьковской области проверят на наличие нового "британского" штамма коронавируса, который считается более заразным.

Это пять образцов из Лозовского, пять из Купянского района и пять - из Харькова. Анализы проведут в Лондоне, в лаборатории Всемирной организации здравоохранения: в лабораториях Украины нет возможности выявлять разные виды коронавируса. Об этом рассказала руководитель Харьковского лабораторного центра Любовь Махота, пишет "Суспільне".



Образцы направляются за границу на изучение с определенной периодичностью. Из Харьковской области в последний раз отправляли в июле.



"По результатам предыдущих исследований вируса из Украины было установлено, что вирус относится к генетической группы происхождения из Китая", - рассказала Махота.



Проверку образцов делают для того, чтобы определить попал ли на территорию Украины штамм вируса из Великобритании.