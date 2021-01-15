Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, сегодня, 15 января пойдет небольшой снег, градусник термометра опустится до -11 градусов ниже нуля.

По информации синоптиков, в Харьковской области облачная погода.



Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег.



На дорогах гололедица. Ветер южный, 5 - 10 м / с.



Температура воздуха ночью 6 - 11 ° мороза, днем 2 - 7 ° мороза.



По городу: ночью без существенных осадков, днем небольшой снег.



Температура ночью 7 - 9 ° мороза, днем 3 - 5 ° мороза.