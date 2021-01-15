Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Как выяснили журналисты-антикоррупционеры, Городская клиническая многопрофильная больница № 25 заключила соглашение с местным предпринимателем на покупку твердого сыра стоимостью 23674 гривен. Согласно документу медучреждение купит 74,2 кг сыра по цене 327 гривен за килограмм.«Для сравнения Национальный университет внутренних дел покупает сыр по 206 грн за килограмм, Красноградская ЦРБ заказала приобретение твердого сыра по 180 грн., аналогичная цена убыла и в Чугуевской РБ. 180 грн. за 1 килограмм - такую цену указывает другая городская многопрофильная больница № 18, который принимает пациентов с коронавирусом.Дешевле чем 327 грн. за килограмм в харьковском супермаркете продают такие сыры как «Бри», «Камамбер», голландский «Гауду», литовский «Гоюс», польский «Радамер», не говоря уже о куче отечественных брендов»,- подчеркивают в ХАЦ.