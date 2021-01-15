Ограбление произошло в медучереждении на улице Шекспира.

По информации полиции, вызов поступил 13 января в 19:36. Позвонила женщина и рассказала, что в стоматклинике у нее украли кошелек, в котором было 13 000 гривен.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Целиноградской правоохранители задержали подозреваемого – 17-летнего учащегося одного из интернатов Харьковской области, уже привлекавшегося за совершение кражи. при себе у него нашли проездной билет потерпевшей. На украденные у харьковчанки деньги он успел купить себе новый мобильный телефон.



Сейчас решается вопрос о сообщение подростку о подозрении в совершении грабежа. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы.