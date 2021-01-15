В Харькове горело студенческое общежитие Национального автодорожного университета.

Как сообщили спасатели вызов о пожаре на ул. Зубенко, 5а поступил 14 января в 16:47.

Во время пожара эвакуировали 45 человек.
Прибыв на место пожарные выяснили, что горела одна из комнат в девятиэтажном общежитии.

 В 17:12 пожарные локализовали возгорание на площади 5 кв.м., в 17:39 - ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

В Харькове все больше новых случаев заболевания COVID-19

События