В Харькове горело студенческое общежитие Национального автодорожного университета.

Как сообщили спасатели вызов о пожаре на ул. Зубенко, 5а поступил 14 января в 16:47.



Во время пожара эвакуировали 45 человек.

Прибыв на место пожарные выяснили, что горела одна из комнат в девятиэтажном общежитии.



В 17:12 пожарные локализовали возгорание на площади 5 кв.м., в 17:39 - ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.