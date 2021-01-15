15 января, в части Слободского и Индустриального районов Харькове нет отопление в некоторых домах.

Как сообщили в "Харьковских тепловых сетях", отопление отключили в связи с устранением дефекта на улице Плехановской.Включить обещают сегодня во второй половине дня.



В Индустриальном районе Харькова в связи с устранением дефекта на проспекте Индустриальном, 39, до 20:00 отключено отопление по следующим адресам:



ул. 12 Апреля, 9, 13, 14 (школа №15), 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 28 (школа №26), 30, 32, 34-а, 36;

пр. Александровский, 103/41, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 164, 166, 168, 170, 174-а (дошкольное учреждение №240), 176, 178, 182, 184, 182;

пр. Индустриальный, 37/37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 51-а, 53, 55, 55-а, 57, 59, 59-а, 61, 63, 65/51;

ул. Фр. Крала, 49, 51, 55, 57, 59-а (дошкольное учреждение №268), 63, 65, 65-а, 69, 71;

ул. Косарева, 38, 40, 42 (дошкольное учреждение №272), 44, 46, 48