15 января во всем мире отмечается День онлайн-энциклопедии Википедия. Также сегодня День украинского гимна.

Православные верующие чтят память римского епископа Сильвестра I.



По народным обычаям, 15 января называли Куриным праздником, потому что в этот день чистили курятник.



День ангела отмечают: Борис, Серафим, Сильвестр, Сергей, Юлия, Ульяна, Сидор, Кузьма, Марк, Петр, Лариса.



Сегодня 15 января, отмечают День украинского гимна, который берет начало с 1862 года, когда украинский ученый и поэт Павел Чубинский написал патриотическое стихотворение «Ще не вмерла Украина».



Государственное утверждение эта песня получила 15 марта 1939 года - как гимн Карпатской Украины.



Официальная музыкальная редакция гимна была принята Верховной Радой 15 января 1992 года.