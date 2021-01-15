К акциям присоединились жители Шевченково.

Вслед за жителями Харьковской и Полтавской области, громада пгт Шевченково вышла на акцию протеста под стены местного сельсовета с требованием не повышать тарифы на коммунальные услуги и энергоносители.

В частности, наибольшее недовольство вызвало повышение стоимости газа, которая, несмотря на предвыборные обещания, в очередной раз выросла для населения страны.

Напомним, с 1 января 2020 украинцы стали получать две платежки за газ. Кроме платы за "голубое топливо", потребители газа вынуждены отдельно оплачивать услуги по его транспортировке региональным операторам газораспределительных сетей.
 
В конце прошлого года НКРЕКП анонсировала двухэтапное повышение тарифа на распределение газа, первый этап которого стартовал с 1 января 2021 года.

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