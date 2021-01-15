К акциям присоединились жители Шевченково.

Вслед за жителями Харьковской и Полтавской области, громада пгт Шевченково вышла на акцию протеста под стены местного сельсовета с требованием не повышать тарифы на коммунальные услуги и энергоносители.В частности, наибольшее недовольство вызвало повышение стоимости газа, которая, несмотря на предвыборные обещания, в очередной раз выросла для населения страны.Напомним, с 1 января 2020 украинцы стали получать две платежки за газ. Кроме платы за "голубое топливо", потребители газа вынуждены отдельно оплачивать услуги по его транспортировке региональным операторам газораспределительных сетей.В конце прошлого года НКРЕКП анонсировала двухэтапное повышение тарифа на распределение газа, первый этап которого стартовал с 1 января 2021 года.