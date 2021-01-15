В киберполиции советуют украинцам быть осмотрительными и придерживаться определенных правил безопасности, чтобы защитить свои деньги на банковских счетах от мошенников.

Как сообщается на сайте киберполиции, чтобы защитить сбережения на банковском счете, необходимо:- пользоваться услугами только проверенных сервисов для осуществления денежных переводов или платежей. Для онлайн-расчетов рекомендуется использовать только сайты с защищенным протоколом (https://);- нельзя никому передавать данные своей банковской карты (срок действия, cvv-код, pin-код, а также одноразовые пароли из SMS). Работники банка никогда не запрашивают такую информацию;- необходимо установить лимит на операции по карте (например, 500 или 1000 грн в сутки)- нужно обязательно подключить услугу мобильного банкинга;- у мобильного оператора следует отключить сервис удаленной замены sim-карты.Кроме того, в киберполиции советуют иметь отдельный номер телефона, чтобы не использовать свой финансовый номер для общения и авторизации в соцсетях.По данным Национального банка, только в январе-июне 2020 года зафиксировано 47 500 случаев мошенничества с платежными картами и банковскими счетами украинцев на общую сумму 86,4 млн грн.В НБУ связывают увеличение количества и объема мошеннических операций с активным переходом украинцев на безналичные расчеты после введения карантинных мероприятий.