Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«Жители Валок собрались на центральной площади на митинг против повышения тарифов. Люди напишут обращение к нескольким ветвям власти со своими требованиями. Сегодня соберут подписи у валковчан, а на выходных у жителей всего района. Напомним, вчера на внеочередной сессии Валковского городского совета депутаты проголосовали за то, чтобы отправить обращение к центральной власти с требованием снизить тарифы для населения», сказано в комментарии к опубликованному видео.