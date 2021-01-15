Луцкий автосборочный завод компании «Богдан Моторс» получил патент на производство грузовика на электротяге. Права на промышленный образец вступили в силу с 28 декабря 2020-го, сообщает Национальный промышленный портал.

Теперь грузовой автомобиль считается доработанным образцом, который может серийно производиться в промышленных масштабах и эксплуатироваться клиентами.Стоит отметить, что луцкий завод представил первый украинский электрогрузовик, изготовленный для датской компании Banke Electromotive, в ноябре 2018-го.Тогда целевым назначением машины считалась установка спецоборудования по сбору и доставке бытовых отходов для переработки.Примечательно, что с заказчиком обсуждалась возможность серийного выпуска, после завершения сертификации грузовика в Дании.Что касается технических характеристик, авто может развивать скорость до 80 км/ч. Батарея обеспечивает 220 км при полной загрузке. Срок эксплуатации грузовика достигает 12 лет.Кроме указанного транспортного средства, автобусный завод в Луцке имеет опыт производства троллейбусов для внутреннего и европейского рынка. Выпускает электробусы для Польши и Чехии, а также кузовов для них, которые собираются во Франции.