К минувшем году главными вопросами, ответы на которые украинцы искали в интернете, были следующие: «Как сделать все хорошо?» и «Как вернуть обоняние?». Что еще гуглили пользователи?

Поисковые запросы в 2020 году касались в основном темы коронавируса. А первая десятка поисковых запросов выглядит так:– коронавирус рекомендации,– выборы в США;– Google Classroom;– на урок;– холостячка;– праздники 2020;– карантин в Украине;– Zoom.Персоной года, если судить по поисковым запросам, стал российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого отравили «Новичком».В десятку также попали такие личности:– новоизбранный президент США Джо Байден;– самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко;– российский актер Михаил Ефремов;– лидер КНДР Ким Чен Ын;– российский футболист Артем Дзюба;– президент США Дональд Трамп;– мэр Харькова Геннадий Кернес;– российский рэпер Моргенштерн;– американская певица Белые Айлиш."Потеря года" – актер Борис Клюев. Кроме него, в поисковиках запрашивали информацию о таких умерших знаменитостях, как баскетболист Коби Брайант, сатирик Михаил Жванецкий, футболист Диего Марадона, актеры Чедвик Боузман и Армен Джигарханян, блогер Настя Тропицель, Джордж Флойд (чья смерть вызвала протесты в США), актер Шон Коннери и певица Валентина Легкоступова.Среди товаров украинцы чаще всего искали медицинские маски, пульсоксиметры, iPhone-12, респираторы, антисептики, глицерин, парацетамол, картины по номерам, кварцевые лампы и кислородные концентраторы.В топе поисков ответов на вопрос «Что такое?..» – пандемия, коронавирус, локдаун, дефолт, карантин выходного дня, чрезвычайное положение, а также ауф, снюс, краш, кринж.На вопрос «Как?» украинцы пытались узнать: как сшить маску, сделать антисептик, лечить коронавирус, правильно носить маску, жениться, вернуть обоняние, сделать все хорошо, удалить аккаунт в Instagram и как умерла Свинка Пеппа.Кроме того, украинцев интересовало, почему горит Австралия, растет доллар, нельзя дарить часы, не работают TikTok и Viber и нельзя спать напротив зеркала. Кроме того, многие хотели знать, почему уволили экс-главу Офиса президента Андрея Богдана, а также почему в Италии так много больных коронавирусом.Фильмом года согласно запросам пользователей стала лента «Заражение», сериалом – «Бумажный дом», а книгой года – «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт.