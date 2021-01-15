Смертность в Украине более чем в два раза превышает рождаемость. Никогда еще в нашей стране не появлялось на свет меньше 300 тысяч детей в год, говорят эксперты. Причины понятны – снижение доходов, падение уверенности в завтрашнем дне, отсутствие государственных программ стимуляции деторождения.

По данным Госстата, численность населения в Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 41 млн 670,8 тысяч человек, сократившись с начала года на 231,6 тыс. человек (0,55%).Как сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, остается существенным превышение числа умерших над числом нововорожденных: на 100 умерших приходится 51 живорожденный. Так, по данным Госстата, за первые десять месяцев текущего года в Украине родилось 247,3 тыс. человек, тогда как за тот же период прошлого года – 262,3 тыс. Умерло 485,7 тыс. человек, из них 1,6 тыс. детей в возрасте до года, тогда как за тот же период прошлого года – 486,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно.Кроме того, в Украине за этот же период зафиксирован отрицательный миграционный прирост населения на 6,9 тыс. человек (за первые десять месяцев 2019 года – 12 тыс.).– Страна вымирает, – комментирует ситуацию заведующий лабораторией иммунореабилитологии ИМИ им. Мечникова АМНУ доктор медицинских наук Андрей Волянский. – Не так давно, в 2013 году (кто не знает, максимальный валовый внутренний продукт за всю историю Украины был создан именно в 2013) несколько областей Западной Украины и Киев могли похвастаться преобладанием количества новорожденных над количеством летальных исходов. В 2020 году это соотношение упало в среднем по Украине до 1:2. Похожая ситуация была в 2000–2002 годах, когда соотношение новорожденных к летальным исходам составляло 375 тысяч на 750 тысяч. Но в 2005–2012 шло стабильное улучшение.По итогам 2020 года эксперт прогнозирует 295–300 тысяч рождений на 595–600 тысяч смертей.– Еще никогда в Украине не рождалось менее 300 тысяч детей, – говорит он.Проанализировав ситуацию по регионам, Андрей Волянский отмечает, что наиболее удручающая ситуация в центре, на севере и востоке страны. В частности, на Харьковщине смертность в два с половиной раза превышает рождаемость.– В Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской областях количество смертей в три и более раз превышает количество рождений. В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской областях это соотношение составляет около 1:2,5, – отмечает иммунолог.В дальнейшем, по утверждению эксперта, ситуация будет только усугубляться.– В возраст деторождения вступают люди 1995–2000 годов рождения, которых мало появилось на свет и много уехало. И еще много уедет. Так что дальнейшее снижение до 200 тысяч рождений в год вполне вероятно уже в ближайшее время, – замечает Андрей Волянский.Причины, по его словам, понятны.– Снижение доходов, падение уверенности в завтрашнем дне, отсутствие государственных программ стимуляции деторождения, – считает врач.