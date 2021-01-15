Правоохранители Харькова устанавливают обстоятельства аварии на проспекте Московском, 275, где 30 декабря 2020 года пострадала женщина.

Как сообщили в полиции, неизвестный автомобилист сбил женщину и скрылся.Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.По факту аварии проводится досудебное расследование в уголовном производстве.Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Денису Катречко или по телефону